16-Jähriger wurde im Rhein-Pfalz-Kreis mit Messer angegriffen

Ein Unbekannter hat dem Jugendlichen im Vorbeigehen ein Messer in den Rücken gestochen. Die Täter werden gesucht.

Der 16-Jährige hat eine Fleischwunde erlitten. Das Ganze ist schon am Freitag gegen 15 Uhr passiert, und zwar in Iggelheim, auf einem Fußgängerweg zwischen der Lützelstrasse und der Eisenbahnstraße. Der Täter und seine Begleiter waren laut Beschreibung selbst Jugendliche. Einer trug ein rotes T-Shirt, ein anderer eine schwarze, lange Jogginghose und einen schwarzen Pullover von Nike. Der Dritte hatte eine kurze Hose an.

Nach Messerangriff in Böhl-Iggelheim: Polizei sucht Zeugen

Es gibt Videoaufnahmen, die die Polizei jetzt auswertet. Trotzdem sucht die Polizei Schifferstadt in Rheinland-Pfalz nach Zeugen.

Wenn du weitere Infos zu dem Fall hast, kannst du dich so an die Polizei wenden: per Telefon unter 06235 495-0

per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de

