Blake Lively sagt, dass sie sich die Met Gala dieses Jahr nur anschauen wird - und nicht dabei ist. Aber warum?

Einen genauen Grund nennt die Schauspielerin im Talk mit "People" nicht. Im Februar kam ihr viertes Kind mit Ryan Reynolds zur Welt. Manche US-Medien vermuten, dass das ein Grund für ihr Fehlen sein könnte - obwohl sie seit der Geburt schon bei anderen Events war.

Blake Lively ist seit 2008 regelmäßig bei der Met Gala am Start und sorgte vor allem durch ihre Looks der letzten Jahre für viel Aufmerksamkeit. Sie passt ihr Outfit nicht nur dem Motto, sondern auch dem Red Carpet an.

Sind die Kardashians auch nicht dabei?

Was du über die Met Gala 2023 wissen musst

Die Met Gala findet dieses Jahr in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai im Metropolitan Museum of Art in New York statt. Das Event wird auch als der Super Bowl oder die Oscars der Mode bezeichnet. Jedes Jahr gibt's ein Motto. 2023 lautet es: "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Mehr dazu liest du hier:

Met Gala ehrt problematischen Mode-Guru Lagerfeld