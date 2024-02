Bad Bunny & Zendaya: Das sind die Co-Hosts der Met Gala 2024

Im Mai findet die Met Gala statt und die Ehren-Ausrichter wurden jetzt bekannt. Wer alles am Start ist, liest du hier.

Jennifer Lopez, Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth und natürlich "Vogue"-Chefin Anna Wintour sind dieses Jahr Co-Hosts bei der Met Gala. Das teilte das Metropolitan Museum am New Yorker Central Park mit. Ehrenvorsitzende des Abends sind Loewe-Kreativdirektor Jonathan Anderson und TikTok-CEO Shou Zi Chew.

Alle Infos zur Met Gala 2024

Die Met Gala findet traditionell am ersten Montag im Mai in dem Metropolitan Museum statt. Mit dem Event soll in diesem Jahr die Ausstellung "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" eröffnet werden. Der Dresscode ist "The Garden of Time". Mehr Details zum diesjährigen Motto, findest du hier:

