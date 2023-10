Das will der Facebook-Konzern Meta wohl bald ausprobieren. Offenbar würde es aber noch eine kostenlose Version geben.

Die wäre dann allerdings mit Werbung. Das "Wall Street Journal" berichtet, dass Meta in den nächsten Monaten das neue Modell in Europa einführen will.

So teuer könnte dein Instagram-Abo werden

Wenn du keinen Bock auf personalisierte Werbung hast, müsstest du 10 Euro pro Monat zahlen - plus 6 Euro für jeden weiteren Account. Und das auch nur bei der Desktop-Version, für mobile Geräte wären es 13 Euro monatlich. Eigentlich wollte Meta seine Dienste immer frei zugänglich für alle lassen - zuletzt führte der Konzern aber schon ein Abo-Modell für blaue Haken ein.

Das steckt hinter dem Abo-Modell von Meta

Meta will damit auf neue Datenschutz-Richtlinien in Europa reagieren. User-Daten dürfen nur noch mit Erlaubnis zur Personalisierung verwendet werden und Meta darf auch keine Daten von Facebook und Instagram kombinieren, wenn die Nutzer nicht zustimmen. Durch die werbefreie Version hofft Meta darauf, dass die EU-Behörden dann weniger Stress machen. Das ist aber noch nicht klar.