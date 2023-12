X-Konkurrenz: Startet Threads ganz bald in der EU?

Threads könnte in ein paar Tagen auch in der EU verfügbar sein. Darauf deutet ein Countdown hin.

Nutzer aus der EU bekommen seit Freitag auf der Threads-Website einen Countdown zu sehen. Er endet am 14. Dezember. Das teilt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit. Warum ist Threads in Deutschland bisher nicht verfügbar? Meta begründete dies mit rechtlichen Unklarheiten mit Blick auf "neue Digitalgesetze". Die Twitter-Konkurrenz gibt es seit Juli in 100 Ländern, nur eben nicht in der Europäischen Union.

So viele Threads-Anmeldungen gab es:

70 Millionen Anmeldungen bei Threads Dauer 0:36 min 70 Millionen Anmeldungen bei Threads

Was ist Threads?

Threads ist eine Kurznachrichten-App von Meta - ähnlich wie X (ehemaliges Twitter). Zu Meta gehören unter anderem WhatsApp und Instagram. Die Threads-App ist angebunden an Insta. Man soll zum Beispiel sein Profilbild übernehmen können und Accounts, denen man auch auf Instagram folgt, automatisch folgen.

Da der Kurznachrichtendienst in der EU nie offiziell angekündigt wurde, ist unklar, ob Threads dort eventuell andere Funktionen haben könnte als in anderen Ländern.

Was sagt Elon Musk zu Threads?