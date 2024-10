Frankfurt hatte alles: Rekord, neue Champions und richtig Action im Käfig. Das ging zwischen Eckerlin und Jungwirth.

Mit knapp 60.000 Fans im Stadion in Frankfurt hat "Octagon 62" am Samstagabend einen neuen Rekord aufgestellt - noch nie waren so viele Menschen auf der Welt live bei einem MMA-Event dabei.

Der Main-Event: Christian Eckerlin vs. Christian Jungwirth

Im Hauptkampf des Abends hat Christian Eckerlin den Sieg geholt. Alle fünf Runden des Fights wurden für ihn gewertet. Damit darf er sich jetzt "König von Deutschland" nennen - er ist der neue Champion.

Mir fehlen die Worte. Heute ist für mich der schönste Tag nach meiner Hochzeit und der Geburt meiner zwei Kinder.

Viel Prominenz am Käfig bei MMA in Frankfurt

Besondere Ehre für Lukas Podolski: Er durfte den Titelgürtel zum Käfig tragen. Auch Streamer Montana Black und Rapper Gzuz haben sich den Fight direkt am Käfig angeschaut. Auf Social Media gabs viele positive Reactions zum Abend und den Fights. Ein User schreibt zum Beispiel zum Main-Event, dass es "Der geilste Kampf überhaupt 🙌🔥" gewesen sei.

