Mobbing in der Schule: Warst du auch schon davon betroffen?

Falls ja, bist du nicht allein. Laut einer neuen Umfrage ist etwa jedes sechste Schulkind von Mobbing betroffen.

Außerdem hat etwa jedes zehnte Schulkind gesagt, dass es selbst schon einmal jemanden gemobbt hat. Für die Studie hat die Techniker Krankenkasse (TK) rund 1.500 Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Bundesländern befragt:

Mobbing kann für die Opfer oft gesundheitliche Folgen haben. Laut TK leiden viele unter Kopf- und Bauchschmerzen.

Es können sich auch Angstzustände und Depressionen entwickeln.

Viele Heranwachsende leiden noch Jahre später unter ihren Mobbingerfahrungen.

Mobbing: Projekt "Gemeinsam Klasse sein" soll helfen

An dem bundesweiten Schulprojekt sind die TK und eine Beratungsstelle für Gewaltprävention aus Hamburg beteiligt. Ziel: An Schulen über Mobbing und Cybermobbing aufklären. Das Projekt kommt laut TK gut an:

der Schülerinnen und Schüler haben gesagt, dass sie dadurch ihr Wissen zum Thema Mobbing verbessert haben. Rund 87 Prozent fühlten sich besser in der Lage, beginnendes Mobbing zu erkennen.

fühlten sich besser in der Lage, beginnendes Mobbing zu erkennen. Etwa 88 Prozent würden eher versuchen, einer von Mobbing betroffenen Person zu helfen.

