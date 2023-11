Du hast was gepostet und kriegst nur Hate in den Kommentaren? Auf TikTok und Insta gibt es dafür jetzt einen Alarmknopf.

Frankreich ist das erste Land, in dem dieser Alarmknopf eingeführt wird. Bei Mobbing können sich User von Social-Media-Plattformen direkt über diesen Sicherheits-Button mit einer Hotline verbinden. Dort beraten Psychologen oder Juristen bei Anfeindungen oder Diskriminierung im Internet. Die französische Premierministerin Elisabeth Borne hat den Alarmknopf am Donnerstag in einer Schule vorgestellt.

"Viele Erwachsene nehmen Mobbing nicht ernst"

Nachdem es mehrere Suizid-Fälle von Jugendlichen nach Mobbing gegeben hat, will die französische Regierung mehr zum Schutz junger Menschen tun. Die Premierministerin sagte: "Es gibt immer noch zu viele Erwachsene, denen das Ausmaß und die Wirkung von Mobbing nicht bewusst sind."

Hier bekommst du Hilfe bei Mobbing Dir selbst oder Freunden und Freundinnen geht es wegen Mobbing nicht gut? Hier findest du Hilfe: Bei Mobbing in der Schule kannst du dich direkt an Vertrauenslehrer, Schulpsychologen oder die Schulleitung wenden.

Die Nummer gegen Kummer kannst du anonym und kostenlos anrufen: 116 111.

Bei Problemen mit Cybermobbing kannst du dich von JUUUPORT auf WhatsApp beraten lassen: +49 157 3387 1956.

Das will Frankreich gegen Mobbing tun:

Hotline zur Beratung ist täglich erreichbar

Fragebogen zu Mobbing-Erfahrungen schon in 3. Klasse

Schülerinnen und Schüler, die andere mobben, sollen von sozialen Medien ausgeschlossen werden

Empathiekurse zum Thema Mobbing

Bei Mobbing-Fällen mit Todesfolge soll es Haftstrafen geben

