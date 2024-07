Farid Bang verarscht Mois - der will kämpfen 🥊

Farid hat ein Video gepostet, in dem er so tut, als sei er Mois Vater. Jetzt will Mois einen Fight im Ring.

In dem Video trägt Farid einen Strohhut - der ist in letzter Zeit eine Art Markenzeichen von Mois geworden. Dazu spricht er auf englisch, was Mois aktuell ebenfalls oft macht. Dazu gibt es provokante Sprüche. Wichtig: Zu der aktuellen Thematik rund um Mois erfährst du hier mehr: Gewalt Rage! So heftig hetzt Mois im Interview ❌ Im Video erwähnt Mois unter anderem, dass er seine Ex-Frau Anys geschlagen haben soll. Hier checkst du seine Aussagen. 17:00 Uhr DASDING NEWSZONE - Dein Tag, Dein Update DASDING Farid sagt zum Beispiel: "If you see him, please my son, please come back, we miss you, your father miss you.

Please I know, I never was the best father for you". In seiner Rolle als "Vater von Mois" erzählt er außerdem, dass sein Sohn viele Probleme habe.

Dazu zeigt er ein Bild von Mois. Mois will Ringkampf! Mois reagiert auf Farid, der laut ihm seine Social-Media-Accounts hat sperren lassen mit einer Kampfansage. In einem Livestream sagt er: "Farid komm zum Sparring oder ich komme, wohin du willst. Farid ohne Geld und live. Ungeschnitten bei Gott." Dann bezeichnet er Farid noch ironisch als den "Härtesten". Und wirft ihm vor, aktuell nur Promo für seine Disstracks zu machen: