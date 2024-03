Terrorangriff in Konzerthalle in Moskau: Tausende trauern

Bei einem Angriff auf ein Konzert in Moskau wurden mindestens 143 Menschen getötet. Russland gedenkt mit Tag der Trauer.

Es war der schwerste Anschlag in Russland seit 20 Jahren. Viele Menschen kamen mit Blumen zur Konzerthalle in der Nähe von Moskau. Bei dem Terrorangriff am Freitagabend gab es auch mehr als 180 Verletzte. Die Hilfsbereitschaft in Moskau war riesig: An Blutspende-Stationen bildeten sich lange Schlangen.

Terrorangriff in Moskau: Was ist passiert?

Unbekannte Personen in Tarnkleidung sind am Freitagabend in die Crocus City Hall in Moskau eingedrungen. Mit Maschinengewehren haben sie auf die Menschen geschossen, die zu einem Konzert der russischen Rockgruppe Piknik in die Stadthalle gekommen sind. Das hat die russische Generalstaatsanwaltschaft bestätigt. Das Staatliche Ermittlungskomitee Russlands meldet mindestens 143 Tote.

Außerdem war in der Halle ein Feuer ausgebrochen. Es soll auch mehreren Explosionen gegeben haben. Augenzeugen berichten, dass die Angreifer das Feuer gelegt haben. Die meisten Menschen konnten aus der Halle gebracht werden.

Nur einige Stunden nach dem Angriff wurden Verdächtige festgenommen. Zwei davon sollen jetzt gestanden haben:

Frankreich ruft höchste Terrorwarnstufe aus

In Frankreich rechnet man offenbar damit, dass auch dort bald ein Terroranschlag passieren könnte. Die französische Regierung hat am Sonntagabend die höchste Alarmstufe ausgerufen. Damit können mehr Streitkräfte öffentliche Orte wie Bahnhöfe, Flughäfen und religiöse Stätten sichern.