Mehr Biker sterben bei Unfällen - so fährst du sicher!

40 Motorradfahrer sind dieses Jahr in Baden-Württemberg schon gestorben.

Das sind fast doppelt so viele wie vor einem Jahr. Das zeigt die Verkehrsunfallstatistik. Warum die Zahl so angestiegen ist, ist nicht klar. Es könnte am guten Wetter liegen, bei dem mehr Leute mit dem Motorrad unterwegs sind. Oder daran, dass die Biker schneller fahren.

Tödliche Unfälle in BW: Drei junge Motorradfahrer sterben

Die Straßen im Schwarzwald mit den vielen Kurven und der Steigung sind bei Motorradfahrern extrem beliebt. Aber sie können auch richtig gefährlich sein - bei Regen oder zu hohem Tempo.

So fährst du sicher:

Check vor der Fahrt : Bist du fit? Kennst du das Motorrad? Hat das Bike Mängel?

: Bist du fit? Kennst du das Motorrad? Hat das Bike Mängel? Starte langsam und gewöhn dich erst mal ans Fahren, bevor du richtig in die Kurve gehst.

und gewöhn dich erst mal ans Fahren, bevor du richtig in die Kurve gehst. Keine Ablenkung während der Fahrt - auch nicht vom Navi.

während der Fahrt - auch nicht vom Navi. Wenn du unkonzentriert oder angespannt bist, mach eine Pause !

! Übe das Bremsen immer wieder - im Notfall muss bei einer Vollbremsung alles klappen.

So schützt du deinen Körper:

Helm

Motorradhandschuhe

Motorradstiefel

Rückenprotektor und vielleicht Nierengurt

Jacke mit großflächigen Protektoren an Schulter, Ellenbogen/Unterarm, Rücken

Hose mit Protektoren an Hüfte und Knie/Unterschenkel

Welche Technik hilft, Unfälle zu vermeiden, siehst du hier:

Weniger Unfälle mit Fahrrädern

Übrigens ist die Zahl der tödlichen Fahrrad- und E-Bike-Unfälle zurück gegangen. Verletzte Radler gab es auch weniger. Vielleicht lohnt es sich ab und zu aufs Rad umzusteigen.

Betrunken solltest du allerdings nie fahren: