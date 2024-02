Zendaya hat Timothée Chalamets erste Wohnung eingerichtet

Das hat Timothée in einem Interview bei "Jimmy Kimmel" gesagt. Laut Zendaya sah sein Apartment "sehr nach Schuljunge aus".

Zendaya und Timothée Chalamet sind gerade auf der Promo-Tour für ihren gemeinsamen FIlm "Dune Part Two". Mit dabei sind auch ihre Co-Stars Florence Pugh und Austin Butler. In der Talkshow "Jimmy Kimmel Live" wurde der Cast gefragt, ob sie auch privat Zeit miteinender verbringen. Timothées Antwort: Zendaya hat ihm sogar dabei geholfen, sein erstes Apartment in New York einzurichten!

Timothée Chalamet: Nicht mal Teller und Tassen?!

Laut Zendaya brauchte Timothée vor allem ein paar Basics wie Teller und Tassen - sie hätte ihm den ganzen "Big Boy Stuff" bei einem gemeinsamen Shopping-Trip in ein Einrichtungshaus in New York gekauft.

Das ganze Interview checkst du hier:

