Music Year on TikTok: Kauta ist Deutschlands 1

TikTok zeichnet mit ihrer "Year on TikTok"-Kampagne auch Musikerinnen und Musiker aus. Wer in DE und international abgerissen hat, liest du hier.

Für Deutschland hat Kauta das Rennen gemacht. Die Sängerin und Rapperin mit marokkanischen Wurzeln ist vor allem aus der ersten Staffel des Rap-Contests "Rap La Rue" bekannt, wo sie es bereits unter die Top 5 geschafft hat. In den Top 5 der TikTok Artist Germany 2024 sind unter anderem auch AYLIVA, Nimo und Ski Aggu gelandet.

Kauta ist auf jeden Fall sehr happy und kann es kaum glauben. In einem emotionalen Post lässt sie ihr erfolgreiches Jahr Revue passieren.

TikTok Top 5 Artist International

Yeri Mua ENHYPEN NCT LE SSERAFIM Stray Kids

TikTok Top 5 Artist US

Sabrina Carpenter Ice Spice NLE Choppa Billie Eilish Meghan Trainor

Nice to know: Der beliebteste Song des Jahres weltweit war "Gata Only" von FloyyMenor & Cris Mj. Der war auch in Deutschland auf der 1. Beliebtester deutschsprachiger Track dieses Jahr war "Panama" von GReeeN.

Hier findest du die besten Spotify-Artist: