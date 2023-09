Unbekannte werfen Steine und Verkehrsschilder auf die Autobahn

Zwei Autofahrer sind mit einem Schrecken davongekommen. Trotzdem ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Das Ganze passierte am Sonntag gegen 4.30 Uhr auf der B27 bei Neckarsulm. Durch die Gegenstände wurden die Windschutzscheiben von zwei Autos getroffen und beschädigt, so die Polizei. Zwei weitere Fahrzeuge haben demnach etwas abbekommen, als sie über die Gegenstände drüber fuhren. Weil die Leute in den Autos schwer oder sogar tödlich hätten verletzt werden können, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt wegen versuchter Tötung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Unbekannte werfen Gegenstände von Brücke: Hast du etwas gesehen?

Wenn du Hinweise zu den unbekannten Tätern hast, dann melde dich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter 07131/104 4444.

