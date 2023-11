Verboten! Kein TikTok mehr in ...

... Nepal! Laut der dortigen Regierung stört TikTok die "soziale Harmonie" im Land.

Deswegen hat Nepal die App mit sofortiger Wirkung verboten. Der Außenminister Narayan Prakash Saud sagte, es sei nötig, die Plattform zu regulieren.

Die nepalesische Regierung hat TikTok aufgefordert, sich zu registrieren und ein Büro in Nepal zu eröffnen, Steuern zu zahlen und sich an die Gesetze des Landes zu halten, sagte der Minister. Was genau zu dem Verbot geführt hat, ist unklar. Der chinesische Mutterkonzern von TikTok, ByteDance, hat noch nichts dazu gesagt.

Auf Behördenhandys verboten

Kritiker befürchten, dass China die Nutzerdaten für eigene Zwecke benutzen könnte. Länder wie die USA, Großbritannien und Neuseeland haben die App deshalb auf Behördenhandys verboten. TikTok bestreitet die Vorwürfe.

