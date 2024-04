Netanjahu gesteht "unbeabsichtigten" Treffer auf Gaza-Helfer

Nachdem sieben Mitarbeiter einer Hilfsorganisation ums Leben kamen, hat sich jetzt der israelische Präsident geäußert.

Benjamin Netanjahu hat zugegeben, dass es sich um ein Versehen gehandelt hat. In einer Videobotschaft sprach er von einem "tragischen Fall eines unabsichtlichen Treffers unserer Streitkräfte gegen Unschuldige im Gazastreifen". So etwas soll in Zukunft nicht nochmal passieren. Der ganze Fall werde derzeit geprüft.

Hintergrund: Bei einem Luftangriff der israelischen Armee sind sieben Mitarbeiter der Organisation World Central Kitchen gestorben. ⬇️