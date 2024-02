Sicherer Weg aus Rafah? Das sagt Netanjahu

Zivilisten sollen die Stadt Rafah in Gaza sicher verlassen können. Das verspricht Israels Ministerpräsident Netanjahu.

Der Sieg sei in Reichweite, sagte Benjamin Netanjahu. Dafür müssten Terrorstellungen der Hamas in der Stadt Rafah zerstört werden. Aber: Rund 1,3 Millionen Menschen sollen vor dem Krieg nach Rafah geflohen sein. Netanjahu hat versprochen, dass es einen "detaillierten Plan" geben werde, um den Menschen einen sicheren Ausweg zu ermöglichen.

"Die Bevölkerung kann nirgendwo hin"

UN-Generalsekretär António Guterres warnte schon am Donnerstag via X vor einem israelischen Angriff auf Rafah. Die Hälfte der Menschen aus Gaza sei in Rafah zusammengepfercht und könne nirgendwo hin. Auch die USA und Deutschland kritisieren den geplanten israelischen Angriff auf die Stadt im Süden von Gaza.

Rafah liegt direkt an der Grenze zu Ägypten

Deswegen befürchtet die ägyptische Regierung, dass viele Palästinenser bei einem Angriff auf Rafah versuchen würden, nach Ägypten zu fliehen.

