Netflix: Neues Ranking bringt Wednesday auf die 1

Netflix hat sein Ranking für die beliebteste Serie umgebaut. Entscheidend sind jetzt die Views.

Vorher waren die angesehenen Stunden einer Serie der wichtigste Faktor. Außerdem berücksichtigt der Streaming-Riese nicht mehr "nur" einen Monat. Der Zeitraum wurde auf drei Monate hochgeschraubt.

Vierte Staffel von Stranger Things vom Thron gestoßen

Die neue Regel hat Auswirkungen auf die Spitze der beliebtesten englischsprachigen Serien. Wednesday hat in drei Monaten 252 Millionen Views bekommen, die vierte Staffel von Stranger Things hingegen "nur" 141 Millionen.

Nice to know: Noch erfolgreicher ist aber die koreanischen Serie Squid Game. Diese bekam in 90 Tagen 265 Millionen Aufrufe. Taucht aber nicht im aktuellen Ranking auf.

Hier erfährst du mehr über die zweite Staffel von Wednesday: