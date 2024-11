Eigentlich sollte es eine normale Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen werden. Dann tritt der Jugendliche aufs Gas.

Die Polizei sagte, dass der 16-Jährige einfach an der Kontrolle in Neustadt an der Weinstraße vorbei gefahren sei.

Geklaute Kennzeichen 3.11.2024 Polizei liefert sich in Neustadt Verfolgungsfahrt mit 16-Jährigem Dauer 0:37 min Die Polizei hat sich in Neustadt in der Nacht zum Sonntag eine Verfolgungsfahrt geliefert. Es stellte sich heraus: Der Fahrer des Wagens war ein 16-Jähriger.

Mehrere Streifenwagen sind dem Jugendlichen wohl hinterhergefahren .

. Bei der Verfolgungsjagd fuhr der 16-Jährige über mindestens eine rote Ampel und mehrere Einbahnstraßen falsch herum rein.

rein. Am Ende ist der Jugendliche in eine Sackgasse gefahren und steckte fest.

und steckte fest. Die Polizei hat ihn festgenommen.

Die Kennzeichen am Auto waren laut Polizei gestohlen. Außerdem war der Wagen nicht verkehrssicher.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen der geklauten Kennzeichen und mehreren Verkehrsdelikten.