Die News-App genau für dich, mit allem, was gerade abgeht. Du bekommst den schnellen Überblick und on top deine individuelle Themen-Auswahl.

Mit NEWSZONE weißt du Bescheid, was gerade auf der Welt und in deiner Stadt passiert. Außerdem siehst du, welche Stars gerade die Headlines fluten oder was die Trends auf Social Media sind.

Das bekommst du bei NEWSZONE:



aktuelle Themen

kurz und verständlich formuliert

mit voller Transparenz bei den Quellen der News

Durchbrich die Bubble

Du willst schnell wissen, was gerade die wichtigsten News sind? In der TOPZONE bekommst du den Überblick, 24/7, wann immer du willst. Wir refreshen die TOPZONE nonstop, sobald etwas neues Wichtiges passiert ist.

Du entscheidest

Lieber Fußball oder Gaming? Mehr News über Stars oder Schul-Themen? Wähle in der MYZONE aus, was zu dir passt, und blende aus, was dich stresst. Du entscheidest, was für dich wichtig ist und hast die volle Kontrolle!

Komplett einfach und transparent

NEWSZONE ist ein Angebot es öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Heißt: Wir werden finanziert durch den Rundfunkbeitrag.

Du bekommst von uns genau deine News - kurz und einfach erklärt. Wir versprechen dir, dass wir jede Meldung nach öffentlich-rechtlichen Standards gecheckt haben. Im Quellencheck zeigen wir dir, wo wir die Infos herhaben.

Think positive

Klar, News-Themen können einen manchmal echt runter ziehen. Doch nicht alles, was auf der Welt passiert, ist schlecht. Es gibt auch gute Nachrichten. Mit unserer Feelgood-Notification bekommst du jeden Tag good Vibes.

Das NEWSZONE-Team

Wir wollen, dass alle mitreden können bei den Themen, die gerade abgehen - ob in der Schule, im Job, im real life oder bei Social Media. Denn: Es ist wichtig, Bescheid zu wissen. Wir wollen, dass Nachrichten auch junge Menschen wie dich ansprechen. Deswegen haben wir viele junge Journalistinnen und Journalisten im Team.

Wir sind Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und wollen für ALLE da sein. Deswegen berichten wir auch über Gaming, Musik, Social Media und Beauty-Themen.

Bevor NEWSZONE an den Start ging, haben wir genau zugehört, was junge Menschen wie du von einem News-Angebot erwarten, was sie wollen und was sie nervt. Klares Ergebnis: Es braucht auch eine App! Deswegen gibt es unsere Inhalte im Web bei dasding.de/newszone und für unterwegs als mobile Ausspielung in unserer App.

Wir optimieren auch jetzt permanent weiter. Auf der Feature-Wishlist sind bereits viele gute Ideen. Du hast auch welche? Melde dich!

Warum machen wir NEWSZONE?

Wir machen mit NEWSZONE jetzt das Angebot, das mir immer gefehlt hat. Mir waren Nachrichten oft zu akademisch und unverständlich formuliert, Hauptsache Fremdwörter rausballern. Ich will jetzt News auf Augenhöhe machen, Kuss geht raus.

Sebastian, Redakteur bei NEWSZONE

Ich habe direkt miterlebt, wie wichtig ein Angebot wie NEWSZONE ist. Mein Weg war besonders steinig: Ich habe in der Hauptschule angefangen und wirklich jede Abschlussprüfung mitschreiben müssen, bis ich endlich das Abitur hatte. Ein einfacher Zugang zu News hätte vieles leichter gemacht.

Zilan, Redakteurin bei NEWSZONE

Mit Journalismus hatte ich vor NEWSZONE nichts zu tun. Dafür habe vorher jeden erdenklichen Job gemacht: Vom Türsteher zum Koch bis hin zu Hundeversicherungberater. Das ist aber bei NEWSZONE kein Nachteil! Es gibt mir die Möglichkeit, meine vielen Interessen und Fähigkeiten mit meinen Kolleg:innen und euch zu teilen. Bei uns gibt es Expert:innen für jeden Bereich des Lebens und das soll man auch sehen.

Dominik, Redakteur bei NEWSZONE

Mehr Infos zu unserem Team findest du hier:

