Ist Neymar außer Form? Fans diskutieren nach Party-Video

Aktuell kuriert Neymar eine schwere Verletzung aus. Ein Video hat jetzt Diskussionen um sein Gewicht ausgelöst.

Neymar ist momentan zur Reha in seiner Heimat Brasilien, wo er im November am linken Knie operiert wurde. Am Wochenende war der 31-Jährige auf dem Geburtstag der brasilianischen Fußballlegende Romario. Fotos und Videos von dem Abend führten zu Diskussionen auf Social Media: Hat Neymar zugenommen?

Auf der Party sieht man den Spieler von Saudi-Club Al-Hilal mit Vollbart und weiten Klamotten. Grundlage für die Spekulationen ist Neymars Gesicht, das laut manchen Usern fülliger wirkt.

Momentan dürfte seine Form eh keine große Rolle spielen - vor August wird Neymar wohl nicht wieder auf dem Platz stehen:

Bodyshaming bei Neymar: nichts Neues

Dem brasilianischen Superstar wird nicht zum ersten Mal vorgeworfen, er habe sich gehen lassen. In den letzten Jahren wurden häufiger Bilder von Neymar veröffentlicht, die eine deutliche Gewichtszunahme bei ihm zeigen sollen.

Sowohl in den Medien als auch in den Kommentarspalten gab es zum Teil heftige Kommentare gegen ihn. Bei ähnlichen Vorwürfen im Jahr 2021 nahm Neymar das Thema mit Humor und erklärte, er habe beim Spiel der brasilianischen Nationalmannschaft lediglich ein zu großes Trikot getragen.