Neymar weint vor Schmerzen: Comeback nicht vor August 😱

Der brasilianische Superstar wird damit die Copa América 2024 verpassen. Die Ärzte wollen nichts riskieren.

Im Oktober verletzte sich Neymar beim Spiel der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Uruguay schwer. Die Horror-Diagnose: Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie!

Bitter: Neymar verpasst die Copa América

Wie geht es jetzt weiter? Ein Arzt von Neymar hat beim brasilianischen Radiosender "Rádio 98 FM" am Dienstag gesagt, dass der 31-Jährige erst zur neuen Saison in Europa wieder spielen kann. Das bedeutet: Neymar wäre im August wieder einsatzbereit und könnte nicht für Brasilien bei der Copa América 2024 in den USA auflaufen.

Video: Neymar weint vor Schmerzen

Der Superstar von Al-Hilal hat in einem Video auf Instagram gezeigt, wie er an seinem Comeback arbeitet. Der Prozess scheint alles andere als leicht zu sein: Als er mit den Physios Übungen für sein verletztes Knie macht, schreit und weint Neymar vor Schmerzen. Hier kannst du das ganze Video sehen: