Illegaler See mit Strand? Neymar muss doch nicht zahlen!

Schlappe drei Millionen Euro sollte der Fußballstar wegen eines illegal angelegten Sees blechen. Eigentlich.

Der Bau auf seinem Luxus-Anwesen in Rio de Janeiro fand nämlich ohne Genehmigung statt. Neymar hatte deswegen Streit mit den örtlichen Umweltbehörden: Ihm wurden mehrere Bußgelder aufgebrummt, unter anderem, weil er sogar einen Fluss umgeleitet hatte. Der Superstar ignorierte die Strafen aber - und feierte stattdessen sogar Partys in dem See.

Die Strafe: 16 Millionen Real (oder 3,1 Millionen Euro)

Das Gericht entschied jedoch, dass er die Strafe nicht zahlen muss. Der Grund: Laut staatlichen Umweltbehörde brauchte er für den Bau des Sees gar keine Umweltgenehmigung.

