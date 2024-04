IS droht vor Champions-League-Viertelfinals mit Anschlägen

Unter anderem Bayern spielt heute Abend gegen Arsenal. Die Behörden nehmen die Drohung ernst, sehen sich aber vorbereitet.

Ein Propaganda-Medium aus dem Umfeld des IS hat jetzt eine Fotomontage veröffentlicht, das berichten mehrere Medien. Darauf zu sehen sind die Stadionnamen der Viertelfinal-Hinspiele am Dienstag und Mittwoch. Außerdem sind ein bewaffneter IS-Kämpfer und der Slogan "Kill them all" zu sehen.

IS-Terrordrohung: Was sagen die Behörden?

Die spanischen Behörden haben laut "T-Online" gesagt, dass sie vorbereitet sind. Mehr als 3.000 Einsatzkräfte (Polizei, Sicherheitsdienste und Co.) sollen vor Ort sein. Die nötigen Vorkehrungen für die Anti-Terror-Warnstufe seien getroffen. In Spanien spielt heute Abend Real Madrid gegen Manchester City. Am Mittwochabend trifft Atlético Madrid auf Borussia Dortmund.

💡: Erst vor etwa einer Woche hatte es eine IS-Terrordrohung gegen das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund gegeben. Die Polizei war darauf vorbereitet - das Spiel verlief ruhig.