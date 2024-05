37 Organisationen gegen die Bundesregierung! Ihre Sorge? Die Waffen könnten völkerrechtswidrig eingesetzt werden.

Unter den 37 Nichtregierungsorganisationen sind unter anderem Amnesty International, Care Deutschland, Medico International und weitere am Start. Sie fordern von der Bundesregierung auch, dass keine Rüstungsgüter mehr von Deutschland an Israel geliefert werden. Sie befürchten, dass damit in Gaza oder im Westjordanland Menschenrechtsverletzungen begangen werden könnten. Die Bundesregierung hat sich zu der Forderung nicht geäußert.

Wie lange wird Deutschland Israel noch supporten?

Kaum ein Land liefert so viele Waffen nach Israel wie Deutschland. Darüber berichtet SWR-Reporter Uli Hauck:

NGOs fordern Stopp von Waffenlieferungen an Israel Dauer 0:37 min NGOs fordern Stopp von Waffenlieferungen an Israel

Nicaragua hat mit einem Eilanatrag vor dem Internationalen Gerichtshof versucht, Deutschland von weiteren Waffenlieferungen abzuhalten. Das hat nicht geklappt. Jetzt versuchen es die NGO's auf diesem Weg