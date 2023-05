Die Eingriffe sollen für Betroffene kostenlos sein. Das plant die Mutter von Nicki Minaj mit ihrem neuen Projekt.

Nickis Mama Carol Maraj hat eine eigene Stiftung, die sich gegen häusliche Gewalt einsetzt. Carol sagt, dass eine Schönheits-OP das Selbstbewusstsein von Frauen wieder aufbauen kann, wenn sie durch häusliche Gewalt optische Folgen wie Narben oder gebrochene Knochen haben.

Der New Yorker Schönheitschirurg Dr. Scott Blyer arbeitet deshalb mit der 63-jährigen Carol zusammen und bietet an, dass seine Eingriffe für Betroffene komplett for free sein werden. Das haben die beiden am Freitag bei einem Event in New York verkündet.

Häusliche Gewalt: Die Vergangenheit von Nicki Minajs Mutter

Nickis Mama Carol ist selbst Betroffene von häuslicher Gewalt. Robert Maraj, der Vater von Nicki, soll sie im Dezember 1989 verprügelt haben, berichtet sie in ihrem Buch. Trotzdem habe Carol ihn erst zehn Jahre später verlassen. Robert Maraj ist 2021 gestorben, nachdem er auf Long Island von einem Auto angefahren wurde. Nicki Minaj sagt, dass sie kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hatte. Er sei sehr aggressiv gewesen und hätte andauernd rumgeschrien.

Nicki Minaj hat das Video zu ihrer neuen Single gedroppt: