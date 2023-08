Laut dem Militär ist die "Gefahr einer Intervention" der Grund für diesen Schritt. Aber was bedeutet das?

In Niger gab es Ende Juli einen Putsch: Das Militär hat die Macht übernommen und der eigentliche Präsident, Mohamed Bazoum, wird in seinem Palast festgehalten. Das Land schließt jetzt nach Angaben der Putschisten mit sofortiger Wirkung seinen Luftraum. Das heißt, dass es Flugzeugen verboten ist, Niger zu überfliegen oder in das Land einzufliegen.

Nach Putsch: So angespannt ist die Lage im Niger

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wird dieser Schritt mit der "Gefahr einer Intervention" begründet. Es wird also befürchtet, dass einige Nachbarländer sich darauf vorbereiten, einzugreifen. Die Nachbarländer Mali und Burkina Faso - wo es übrigens auch Militärputsche gab - stehen aber auf Nigers Seite und haben sich sogar kriegsbereit erklärt.

Putsch in Niger: Westafrikanische Länder könnten eingreifen

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hatte den Putschisten ein Ultimatum gestellt, das jetzt nach 15 Tagen ausläuft. Sie sollten den nigrischen Staatschef Mohamed Bazoum in sein Amt als Präsident zurückkehren lassen - andernfalls soll ein "Einsatz von Gewalt" nicht auszuschließen sein.

