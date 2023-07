Wird er der neue VfB-Keeper?

Alexander Nübel soll vom FC Bayern nach Stuttgart wechseln, zumindest für ein Jahr.

Der VfB leiht den Keeper offenbar für eine Saison von den Münchnern aus. Das haben Sky und BILD am Sonntagabend berichtet. Wichtig: Die Clubs haben den Wechsel noch nicht bestätigt.

Keine Kaufoption?!

Eine Kaufoption soll der VfB für Nübel nicht bekommen haben. Die Leihgebühr soll bei round about einer Million Euro liegen. Nübel war die letzten zwei Saisons an den AS Monaco ausgeliehen. In der französischen Ligue 1 hat er in der Zeit 76 von 76 möglichen Spielen gemacht.

