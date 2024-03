Olivia Rodrigo stoppt Aktion: Keine Pille danach mehr auf Konzerten

Auf der "Guts"-Tour von Olivia Rodrigo gab es Kondome und die Pille danach for free. Daran gab es wohl zu viel Kritik.

Organisationen, die sich für Frauenrechte einsetzen, haben die Verhütungsmittel und Gleitgel bei den Konzerten in den USA verteilt. Mehr zu der Aktion siehst du im Video:

Es gibt weiter Aufklärung von Frauen auf den Konzerten

Das Team der US-Sängerin hat die Aktion laut Medienberichten jetzt gestoppt. Das haben die Organisationen den Magazinen "Variety" und "The Hollywood Reporter" bestätigt. Der Grund: Es seien Kinder auf den Konzerten, um die man sich sorge. Die Organisationen zeigten sich enttäuscht. Trotzdem wollen sie weitermachen und die Mädchen und jungen Frauen auf den Konzerten über sexuelle Gesundheit und Abtreibungen aufklären.

Kritik von Abtreibungsgegnern an der Aktion von Olivia Rodrigo

Ein Foto vom Live-Act in St. Louis, auf dem zu sehen ist, wie die Pille danach verteilt wird, war auf X viral gegangen. Es gab darauf sehr viele positive Reaktionen in den Kommentaren. Aber auch einige extrem kritische von Fachleuten und Politikern. In St. Louis im Bundesstaat Missouri sind Abtreibungen in den meisten Fällen verboten.

Oliva Rodrigo hat selbst nichts zu der Aktion gesagt. Sie will aber weiter die Organisationen für Frauenrechte mit einem Teil der Ticketpreise unterstützen.