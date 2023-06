"One Piece" Live-Action: Ist es endlich soweit?

Setzt "Going Merry" die Segel? - Der Cast der "One Piece" Live-Action-Show kündigt auf Twitter ihre große Reise an.

"One Piece"-Fans und Hater warten gespannt auf die neue Realverfilmung von Netflix. Während Ruffy und seine Crew im Manga bereits am Ende der "Wano Kuni"-Arc angelangt sind, kündigt der Live-Action Ruffy - Iñaki Godoy - sein Ziel, der König der Piraten zu werden, erst an. Ihre erster Halt: Das Fan Event "Tudum" in Brasilien.

See you Saturday at #TUDUM pic.twitter.com/FTdeXkgSnu

Hat die Serie Potential?

Anime-Live-Verfilmungen sind oftmals ein Reinfall. Die Netflixverflimung von "Death Note" kam bei den Fans zum Beispiel gar nicht gut an. Was dieses Projekt jedoch von vorherigen Verfilmungen unterscheidet ist, dass der "One Piece"-Macher Eiichiro Oda sehr stark an der Serie beteiligt ist. Dass auch der Cast sehr viel Energie reinsteckt, sieht man zum Beispiel auch an den Material-Arts-Skills von Live-Action Sanji - Taz Skylar:

Wann geht die "One Piece"-Serie los?

Dass der gesamte Cast auf dem Netflix-Fan-Event "Tudum" in Brasilien erscheinen wird, lässt hoffen, dass schon bald ein Releasedatum bekanntgegeben wird. Fakt ist aber, dass wir laut Netflix noch 2023 die Serie zu Gesicht bekommen. Wer bis dahin nicht warten kann, kann den Anime noch einmal von vorne schauen...

oder sich den letzten Film "One Piece: Red" gönnen: