Tattoo-Aktion im Bundestag?! Das steckt dahinter

Zwei Tätowierer sind heute im Bundestag. Sie stechen Mitarbeitenden kostenlos Tattoos - aber nicht irgendeins.

Das Tattoo besteht aus einem Kreis und darunter zwei Halbkreise - nichts besonderes, aber es hat eine Message: Alle, die dieses Tattoo haben, sind bereit, ihre Organe zu spenden. In Deutschland haben schon 7.500 Menschen diese Tätowierung. Das sagt der Verein "Junge Helden", der hinter der Aktion steht.

Damit es noch mehr werden, hat der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze, heute Tätowierer in den Bundestag eingeladen. 20 Abgeordnete und etwa 50 Mitarbeitende haben sich schon gemeldet und wollen sich das Organspende-Logo stechen lassen.

Tattoo-Aktion im Bundestag Dauer 0:17 min Tattoo-Aktion im Bundestag

Du willst auch ein Organspende-Tattoo?

700 Studios in Deutschland bieten den Service kostenlos an. Ob das auch in deiner Nähe geht, checkst du hier.

Du willst dich nicht tätowieren lassen, aber trotzdem Organspender sein?

Dann kannst du dich im neuen Organspende-Register online anmelden. Wie das geht und was das genau ist, checkst du hier: