Barbie: Ryan Gosling kritisiert die Nominierungen

Auf Social Media gehts grad ab: Warum wurden Margot Robbie und Greta Gerwig übergangen? Auch Ken hat was dazu zu sagen.

Die Oscar-Nominierungen sind da - und damit auch die Diskussionen. Das größte Gesprächsthema ist "Barbie". Margot Robbie wurde nicht als beste Hauptdarstellerin und Greta Gerwig nicht für beste Regie nominiert - Ryan Gosling als Ken aber schon. Wo liegt das Problem?

Kritik an Oscar-Nominierungen für "Barbie" Dauer 1:26 min Kritik an Oscar-Nominierungen für "Barbie"

Das sind ein paar Gedanken von Userinnen und Usern auf X dazu:

Das ist die Kritik von Ryan Gosling an der Oscar-Nominierung

In dem Film geht es unter anderem darum, dass die Arbeit von Frauen übersehen und nicht wertgeschätzt wird, wohingegen Männer für weniger Erfolg mehr gefeiert werden. Genau diesen Punkt kritisieren viele Fans des Films. Ryan Gosling beziehungsweise Ken würde somit die Leistung der Frauen überschatten. So sieht es auch der Schauspieler selbst - in einem Statement schreibt er, er sei dankbar und fühle sich geehrt, nominiert worden zu sein, aber:

Ohne Barbie gibt es keinen Ken und ohne Greta Gerwig und Margot Robbie gibt es keinen "Barbie"-Film.

"Barbie" erhält acht Oscar-Nominierungen

Der Film könnte in sieben anderen Kategorien Preise einräumen.



Bestes adaptiertes Drehbuch

Bestes Szenenbild

Bestes Kostümdesign

Bester Nebendarsteller (Ryan Gosling als Ken)

Beste Nebendarstellerin (America Ferrera als Gloria)

Bester Film

Bester Song ("I'm Just Ken" und "What Was I Made For" von Billie Eilish)

Auch America Ferrera, die im "Barbie"-Film eine tragende Rolle als Gloria spielt, ist enttäuscht, dass Greta und Margot keine Nominierung erhalten haben. Ihre Worte: "Greta hat so ziemlich alles getan, was ein Regisseur tun kann, um es zu verdienen".

Ryan Gosling scheint von seinem Erfolg als Ken etwas irritiert zu sein: