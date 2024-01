"I'm Just Ken" gewinnt: Reaktion von Ryan Gosling wird zum Meme

Bei den Critics Choice Awards hat Ryan Gosling wohl nicht damit gerechnet, dass "I'm Just Ken" einen Preis bekommt.

Bei der Verleihung in Los Angeles gewann "I'm Just Ken" aus dem Film "Barbie" in der Kategorie "Bester Song". Nachdem das Lied zum Sieger erklärt wurde, schwenkte die Kamera auf Ryan Gosling - der sehr irritiert aussah. Anstatt sich zu freuen, runzelte der Schauspieler die Stirn. Der Clip wurde direkt zum Meme und geht auf Social Media viral:

Geschrieben wurde der Song von Mark Ronson und Andrew Wyatt, die dann auch den Preis auf der Bühne entgegennahmen - ohne Ryan Gosling, der sich das Ganze aus dem Publikum anschaute. Vermutlich hatte er mit dem Award nicht gerechnet. Für die Kategorie waren unter anderem auch "Dance the Night", "What Was I Made For" - beide aus "Barbie" - und "Peaches" aus "Super Mario Bros." nominiert.