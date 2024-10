Diddy wird der Prozess gemacht! Es geht los am ...

Der Start für den Prozess im US-Bundesstaat New York steht jetzt fest. Spoiler: Es dauert noch etwas.

Laut dem Richter vom US-Bundesgericht in Manhattan (Bundesstaat New York) geht es am 5. Mai 2025 los. Alle Beteiligten müssen sich also noch über ein halbes Jahr gedulden.

Alle Beteiligten müssen sich also noch über ein halbes Jahr gedulden. Wie mehrere Medien berichten, muss Diddy bis dahin weiter in U-Haft bleiben. Er wurde am 16. September festgenommen und hatte zwischenzeitlich versucht, auf Kaution freizukommen - ohne Erfolg.

In dem laufenden Verfahren in New York werden Diddy Sexhandel, organisierte Kriminalität und Prostitution vorgeworfen. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe, sollte er in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen werden.

