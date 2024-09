Sean Combs aka P. Diddy wird angeklagt. Es geht um Menschenhandel und sexuelle Gewalt.

Der 54-jährige Rapper wurde am Montagabend in New York festgenommen. Die Anklage haben die Staatsanwaltschaft und sein Anwalt bestätigt:

Wir sind enttäuscht über die Entscheidung der US-Staatsanwaltschaft, eine unserer Meinung nach ungerechte Strafverfolgung von Herrn Combs zu voranzutreiben.

Diddy weist die Vorwürfe gegen ihn zurück.

Was genau wird P. Diddy vorgeworfen?

Details der Anklage sollen laut der Staatsanwaltschaft am Dienstag bekanntgegeben werden. Gegen den Rapper liegen aber offenbar mehrere Zivilklagen wegen Vergewaltigung und Missbrauchs vor.

Im Mai hatte der US-Sender CNN ein Video aus dem Jahr 2016 veröffentlicht, auf dem Diddy seine Ex Cassie Ventura offenbar geschlagen und getreten hat. Der Rapper hatte nach dem Video-Leak um Entschuldigung gebeten. Cassie Ventura hatte Diddy schon 2023 sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Vor Gericht ging die Sache damals nicht. Die beiden hatten sich auf einen Vergleich geeinigt.