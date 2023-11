PA Sports und Yakary: Alles wieder gut?! 🤝

Yakary f├╝hlte sich als Signing zu wenig gesch├Ątzt. Nach den Streitigkeiten ├Ąu├čert sich PA Sports nun vers├Âhnlich.

Am Ende seines Statements auf Insta bescheinigt PA Sports Yakary zwar "einen Dachschaden", allerdings schreibt er vorher, dass dieser der "krasseste K├╝nstler" sei. Ein gro├čes Kompliment von PA gegen├╝ber seinem "Life is Pain"-Signing.

PA Sports will Blick nach vorne richten

PA glaubt weiter an eine gro├če Zukunft von Yakary. Deswegen will er den Fokus auf die Musik lenken und die "Streitigkeiten kl├Ąren". Das sei sein Anspruch an die Sache:

Und wenn ich merke, dass wir diesem Anspruch nicht gerecht werden, weil wir den ganzen Tag nur mit Schei├če besch├Ąftigt sind, werde ich irgendwann die Rei├čleine ziehen m├╝ssen.

So weit ist es aber (noch) nicht. Stattdessen will PA sein Bestes geben, um mit Yakary erfolgreich zu sein.

Was war zwischen PA Sports und Yakary passiert?

Es ging vor allem um Wertsch├Ątzung. Yakary beklagte sich, dass er sich bei PAs Label "Life is Pain" einfach nur wie eine "Nummer" f├╝hlt. Es gab sogar das Ger├╝cht, dass Yakary sich von PA getrennt hat.

