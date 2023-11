In Bayern waren sie schon am Sonntag zu sehen. Hier erfährst du, wie und wo du die besten Chancen in BW hast!

Wegen der dichten Wolken konnte man die Polarlichter in den letzten Tagen im Südwesten nur schwer erkennen. Doch laut Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg stehen die Chancen jetzt besser. Denn: Die Nächte werden klarer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

So sah es am Sonntag in der Nähe von Frankfurt aus:

#Polarlichter über dem #Taunus heute Abend pic.twitter.com/FPryBB1sFj

Wie kannst du Polarlichter in BW sehen?

Am besten schaust du am Abend nach Norden, empfiehlt Liefke. Dann könntest du sogar die roten Lichter sehen - die sind nämlich seltener, weil sie in großen Höhen entstehen. In Süddeutschland sind sie aber typisch, während die grünen Lichter laut der Expertin eher in niedrigeren Höhen entstehen. Der beste Spot, um die Polarlichter zu sehen, ist laut DWD südlich der Alb. In Oberschwaben und an der Donau soll es relativ klar werden.

Wieso sind Polarlichter in Deutschland zu sehen?

Dank der Sonne. Denn sie entstehen durch Sonnenstürme, bei denen elektrisch geladene Teilchen in der Erdatmosphäre zum Leuchten gebracht werden. Polarlichter sind bei uns in der Region sehr selten.

Schon im September konnte man unter anderem in Karlsruhe Polarlichter beobachten: