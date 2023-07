Polizei: Vorsicht - Mord in Kaiserslautern ist FAKE NEWS!

Schon gehört? Ein 15-Jähriger soll seine Eltern und seinen Bruder erschossen haben. Aber Vorsicht - das stimmt nicht!

Dieses Gerücht geht aktuell auf Social Media rum. Das angebliche Motiv des 15-Jährigen für den Mord an seiner eigenen Familie? Seine Eltern sollen ihm wegen seiner schlechten Noten Internetverbot gegeben haben. Auf dem Foto soll außerdem der Junge zu sehen sein, der verhaftet wird.

Aber: DAS SIND FAKE NEWS!

Die Geschichte ist gar nicht passiert. Das stellen die Polizei in Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz klar. Außerdem: klickt bitte nicht auf irgendeinem Link in dem Beitrag. Sonst landest du am Ende auf einer Seite, die möglicherweise Schadsoftware runterlädt.