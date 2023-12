Musikvideo-Dreh eskaliert - Polizeieinsatz!

In Österreich hat der Videodreh für einen Rap-Song einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Crew hatte es etwas übertrieben.

Eine Gruppe maskierter und bewaffneter Menschen auf einem Skaterplatz - so lautete der Notruf, der bei der Polizei einging. Also fuhren mehrere Streifen an den Tatort nach Grötzis - das liegt in der Nähe des Bodensees. Als mehrere Streifen vor Ort eintrafen, rannte ein Teil der Gruppe weg, so die Polizei. Doch dann stellte sich raus, dass alles nur eine Verkleidung für einen Videodreh war.

Polizei finden Cannabis und Co

Anzeigen gab es allerdings trotzdem. Denn die Polizei sagt, dass sie die Personen überprüft hat. Dabei fand sie Cannabis, verbotene Böller, eine Softair-Waffe und ein Elektroschockgerät.

