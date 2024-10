Auswertung: Polizei gab 2024 besonders viele tödliche Schüsse ab

Die Deutsche Presse-Agentur hat Polizeiberichte ausgewertet: Wie viele Menschen wurden von der Polizei erschossen?

Auch wenn das Jahr noch nicht zu Ende ist, sei schon jetzt klar: Polizeibeamte haben in diesem Jahr im Dienst deutlich mehr tödliche Schüsse abgegeben als in den Jahren zuvor. Nach der Auswertung starben laut dpa seit Januar in ganz Deutschland 17 Menschen bei Schusswaffengebrauch durch die Polizei.

Die Leute, auf die die Polizisten geschossen hat, befanden sich oft in einer psychischen Ausnahmesituation oder sie waren psychisch krank, heißt es. Aber das war nicht überall so. Außerdem hatten mehrere Menschen Messer bei sich.

Tödliche Schüsse durch Polizei im Jahr 2024

Zu den Menschen, die dieses Jahr durch Schüsse aus der Dienstwaffe starben, zählen...

Polizeigewerkschaft: Mehr Informationen über psychische Erkrankungen

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sagt, vor Ort sei nicht immer klar, ob jemand eine psychische Störung oder Erkrankung habe. Er schlägt vor, dass sich Behörden mit den Infos schneller vernetzen sollen und dass zum Beispiel in Unterkünften für Geflüchtete stärker auf die psychische Gesundheit geschaut werden soll. Denn: Die Menschen, die dort lebten, kämen teils aus Kriegsgebieten und litten womöglich unter Traumata.

Die GdP ist auch dafür, dass die Polizei in ganz Deutschland Taser nutzen kann. In diesem Fall hatte die Polizei einen Angreifer damit leicht verletzt festnehmen können: