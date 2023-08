Junge wegen PRIME Energydrink "fast gestorben"

Der Achtjährige bekam von dem Getränk krasse Herz- und Atemprobleme. Schuld daran war wahrscheinlich das viele Koffein.

Die Story kommt aus London: Dort hat ein kleiner Junge von seinen Eltern eine Dose PRIME Energy bekommen. Das Problem: Der Drink ist laut Empfehlung vom Hersteller erst ab 18, weil extrem viel Koffein drin ist - ungefähr so viel wie in zwei Dosen Red Bull oder in einem ganzen Six-Pack Cola.

Der Junge trank die Dose trotzdem und bekam laut seinem Dad einen hohen Puls und "konnte nicht atmen", berichtet die britische "The Sun". Als erste Hilfe legten die Eltern dem Achtjährigen ein kühles Handtuch auf die Stirn. Dann riefen sie den Notarzt.

Sanitäter konnten helfen

Die Sanitäter stellten fest, dass der Junge einen hohen Blutdruck hat. Sie blieben 90 Minuten lang bei ihm, bis es ihm wieder besser ging.

Darum sind PRIME Energy und Co. so gefährlich

Der Energydrink von Logan Paul und KSI hat eine ziemlich junge Fanbase - und hat trotz der "Ab 18"-Empfehlung auch bei Minderjährigen einen riesigen Hype ausgelöst. Dabei kann zu viel Koffein laut Experten gerade bei jungen Menschen körperliche Beschwerden verursachen. Wie zum Beispiel:



Kopfschmerzen

Zittern

Angstzustände

Nervosität

Schlafprobleme

Aus diesem Grund gibts die PRIME-Drinks in vielen Ländern gar nicht zu kaufen - unter anderem auch in Deutschland. Mit einer Ausnahme:

FC Bayern x PRIME: Neuer Deal für Logan Paul und KSI

Die Kollegen vom MDR haben sich auch damit beschäftigt, wie gefährlich Energydrinks wirklich sind: