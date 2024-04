Übergriff bei Prominent getrennt: So kam es zum XXL-Streit

In der zweiten Folge eskaliert der Streit zwischen Gina und ihrer Ex. Bei Insta erklärt sie, wie heftig die Attacke war.

In der neuen Staffel werden gleich mehrere Grenzen überschritten: Kim Virginias Backpfeife, Nico Legats Alk-Absturz und der heftige Streit zwischen Reality-Star Gina und ihrer Ex Emily. Dabei packt Emily Gina kurz am Hals, als würde sie sie würgen und wegschubsen wollen. Gina rastet aus, beleidigt sie und geht mit einem Knall aus dem Zimmer. Die krasse Szene checkst du hier:

Gina: Kein Hate gegen Emily!

In einem Insta-Statement sagt Gina jetzt, dass Emily ihre Familie beleidigt und sich der Streit deswegen so hochgeschaukelt hätte. Ihre Familie hätte sich sogar überlegt, Emily wegen der Beleidigungen anzuzeigen. Dass sie so an den Hals gepackt wurde, kommentiert sie nicht. Sie sagt aber, dass online jetzt trotzdem nicht gegen Emily geschossen werden sollte.

