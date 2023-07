Mehrere Königspythons am Badesee ausgesetzt 🐍

Im Kreis Freudenstadt wurden mehrere Königspythons am Tälesee bei Empfingen gefunden. Eine Schlange ist wohl noch dort!

Eigentlich wohnen Königspythons in den Tropen in West- und Zentralafrika. Offenbar hat jemand die Schlangen am See ausgesetzt.

Königspythons am Tälesee

Erst hat die örtliche Feuerwehr einen Anruf bekommen, dass eine tote Schlange am See sei. Dann kam der nächste Schock, denn: Es wurden auch lebende Schlangen am See entdeckt.

Zusammen mit dem Tierschutzverein Horb und der Polizei konnten mehrere K√∂nigspythons eingefangen werden. Sie waren am Wasserrand im Schilf und an B√§umen. Insgesamt wurden laut Tierschutzverein sechs lebende und zwei tote Schlangen gefunden. Die Tiersch√ľtzer gehen von mindestens einer Schlange aus, die noch da drau√üen ist.

Von den Schlangen gehe keine Gefahr aus, da die Tiere in der Regel friedlich seien, teilt der Tierschutzverein mit. Der Tälesee wurde deshalb auch nicht gesperrt. Baden ist weiterhin erlaubt.

Täter drohen Konsequenzen

Das Aussetzen von Schlangen ist eine Straftat und Tierquälerei, weil die Schlangen wohl auf tote Tiere als Mahlzeit angewiesen sind. Hinweise auf den Täter kannst du an die Polizei Horb unter 07451-960 oder horb.prev@polizei.bwl.de melden.

