Rapper Djonga performte gerade bei einem Konzert. Plötzlich wird er von einem Flammenwerfer getroffen.

Offenbar merkte der brasilianische Rapper bei seinem Auftritt in der Nähe von Rio de Janeiro das aber erst gar nicht. Er machte ganz normal weiter, während seine Shorts immer mehr anfingen zu brennen.

Rapper fängt Feuer: Das ist passiert!

Als Djonga dann merkte, dass er in Flammen stand, ging alles ganz schnell: Er versuchte erst, die Flammen zu ersticken. Als das nicht klappte, zog er einfach die Hose aus. Dann kamen ihm Sicherheitsleute beim Löschen zu Hilfe.

Alles fit im Schritt?!

Als das Feuer aus war, checkte er noch auf der Bühne, ob "untenrum" alles in Ordnung ist. Offenbar war es das, denn Djonga wirkte trotz des Vorfalls sehr gelassen und konnte sogar lachen. Das Konzert ging weiter - Djonga wechselte nur die Hose. Der Rapper postete nach dem Konzert selbst ein Video von dem Feuer-Unfall auf Instagram. Dazu schrieb er: "Mir geht es gut und die Dinger hier sind noch benutzbar."

Nice to know 💡 Djonga ist in Brasilien sehr bekannt. In seinen Texten geht es unter anderem um Rassismus. Der 29-Jährige rappt zum Beispiel darüber, was junge Schwarze Brasilianer erleben. Vor Kurzem war er auch für ein Konzert in Berlin.

Hier kannst du dir anschauen, wie Djonga auf das Feuer reagiert hat:

Bei "Wetten, dass..?" haben sich Shirin David und Thomas Gottschalk gezofft: