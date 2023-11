Vergewaltigungsvorwurf: P. Diddy und Cassie einigen sich

Sängerin und Ex-Freundin Casandra Ventura hat eine Klage gegen die Hip-Hop-Größe eingereicht... und jetzt wieder zurückgezogen.

Triggerwarnung - sexualisierte Gewalt Im Text geht es um sexualisierte Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Casandra Ventura, auch bekannt als Cassie, war mit dem Label Manager von "Bad Boy Records" elf Jahre lang in einer Beziehung. Seit 2018 sind sie und Sean Combs, auch bekannt als P. Diddy, getrennt. Donnerstag reichte sie in New York unter dem "Adult Survivors Act" eine Klage gegen den Künstler ein - "nach Jahren der Stille und Dunkelheit", wie sie selbst sagt.

Der "Adult Survivors Act" in den Vereinigten Staaten erlaubt es Betroffenen von sexueller Gewalt nachträglich Klage einzureichen - auch wenn die Taten eigentlich verjährt sind. Diese Regelung galt für ein Jahr und endet nächste Woche.

Das steht in der Klage

Ventura wirft Combs vor, sie zu einem "Lifestyle von exzessiven Alkohol und Drogenmissbrauch" geführt zu haben. Er soll sie zu Sex mit anderen Männern gezwungen haben, um seine Fantasien zu befriedigen. Sie erzählt auch von dem Ausmaß der Gewalt innerhalb ihrer Beziehung.

Als sie 2011 den Musiker Kid Cudi (Scott Ramon Seguro Mescudi) datet, droht Combs sein Auto in die Luft zu sprengen. Kurze Zeit später explodiert Mescudis Wagen in seiner Einfahrt. Auf Rückfragen der "New York Times" bestätigte der Rapper das durch seinen Pressesprecher:

Es ist alles wahr.

Warum wurde die Klage gegen Diddy jetzt zurückgezogen?

Ein Tag nachdem die Klage eingereicht wurde, zog Ventura sie wieder zurück. Combs und sie wollen sich auf einen Vergleich geeinigt haben. In einem Statement von Venturas Anwälten kommt dazu Folgendes:

Ich habe mich dazu entschlossen, das einvernehmlich unter Bedingungen zu lösen, über die ich ein gewisses Maß an Kontrolle habe.

Combs sagt dazu:

Wir haben uns geeinigt, die Sache einvernehmlich zu klären. Ich wünsche Cassie und ihrer Familie das Beste.

