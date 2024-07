18-Jähriger verprügelt Busfahrer

Der Busfahrer hat den jungen Mann nicht mitgenommen. Daraufhin eskalierte die Situation.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0:30 Uhr wollte der 18-Jährige in Ravensburg in den Bus steigen. Das berichtet die Polizei Ravensburg. Da der Bus aber schon zu voll gewesen sei, habe der Busfahrer ihn nicht mitgenommen.

18-Jähriger schlägt in Ravensburg auf Bus und Fahrer ein

Wie die Polizei berichtet, hat der junge Mann erst mit der Faust gegen den Bus geschlagen. Dann habe der Busfahrer ihn zurechtgewiesen, woraufhin der 18-Jährige ihn mit der Faust und einem Gürtel geschlagen habe. Der Busfahrer soll dabei leicht im Gesicht verletzt worden sein.

Der junge Mann ist laut Polizei vom Tatort geflohen, konnte aber kurz danach gefasst werden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 18-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.