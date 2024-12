Nach der Attacke in Magdeburg haben viele Menschen ihr Mitgefühl ausgesprochen. Ein Star war dort, als es passierte.

Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist gestern Abend ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Mindestens fünf Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt.

Tokio-Hotel-Star auf Magdeburger Weihnachtsmarkt

Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav war gestern Abend mit seiner Familie auf dem Weihnachtsmarkt, als sich die Attacke ereignete. Kurz zuvor hatte er noch ein glückliches Selfie auf Instagram gepostet. Wenig später teilte er mit, dass er und seine Familie unverletzt geblieben seien, die Situation aber schrecklich sei. Auch Stars wie MontanaBalck und Nura teilten auf Social Media ihr Mitgefühl.

Die Fußballwelt trauert

Die Todesfahrt ereignete sich, während einige Fußballspiele der 1. und 2. Bundesliga noch liefen. Die zum Teil sehr hohen Siege feierte gestern Abend allerdings niemand mehr. Der 1. FC Magdeburg hatte zwar mit 5:2 gegen Düsseldorf gewonnen, verzichtete aber auf eine Pressekonferenz. Mannschaftskapitän André Hoffmann sagte, in solchen Momenten rücke der Fußball in den Hintergrund. Der FC Bayern sagte die geplante Weihnachtsfeier nach dem gestrigen Spiel kurzfristig ab. "Diese Zeremonie sollte eine fröhliche sein und das passt einfach nicht in diesem Moment.", so Bayern-Vorstand Jan-Christian Dreesen.

Reaktionen aus der Politik

Zahlreiche Bundespolitiker haben über soziale Medien ihr Mitgefühl bekundet. Auch Saudi-Arabien und die Niederlande haben ihre Solidarität bekundet. Bundeskanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser sind in Magdeburg eingetroffen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.