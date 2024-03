Garantiertes Recht auf Abtreibung: HIER

Frankreich nimmt als erstes Land weltweit das Recht auf Abtreibung in die Verfassung auf. Wir checken, was das bringt.

Jubel vor dem Eiffelturm und eine große Mehrheit bei der Abstimmung: Frankreich feiert das neue Projekt. Wichtigstes achievement: Damit können auch zukünftige Regierungen die aktuellen Regeln um das Recht auf Abtreibung nicht mehr ändern. Das bedeutet eine garantierte Freiheit für alle Frauen: Eine Verfassung kann man nicht so einfach ändern wie ein Gesetz.

Wir senden eine Botschaft an alle Frauen: Ihr Körper gehört Ihnen und niemand kann für Sie entscheiden.

Recht auf Abtreibung in Frankreich: Umfragen belegen Zustimmung

Zwar gab es auch Gegendemonstrationen, insgesamt waren die meisten Franzosen aber für den neuen Zusatz in der Verfassung. Umfragen zeigen eine Zustimmung von 86%.

Welches Verfahren als Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wird, hängt in Deutschland davon ab, in welcher Schwangerschaftswoche man sich befindet. SO ist die Lage bei uns: