Winter-Vibes in Reutlingen ❄️

No joke: In Reutlingen mussten am Freitag Schneepflüge anrücken - im August!

Der Grund? Ein heftiges Unwetter mit großen Hagelkörnern und Starkregen. Laut der Stadt Reutlingen lag der Hagel bis zu 30 Zentimeter hoch auf den Straßen - was rein optisch sehr an Schnee erinnert. Demnach war die Straße teilweise überflutet: Durch die Hagelkörner wurde nämlich die Kanalisation verstopft. Es mussten Schneepflüge anrücken, um alles freizuräumen. Schweres Unwetter trifft Reutlingen! 🌩️ Hagel & Starkregen führten zu Überflutungen & Schäden. Laub und 30 cm hoher Hagel setzten innerhalb weniger Minuten die Abflussschächte zu und Wasser strömte in Tiefgaragen, Keller und Wohngebäude. https://t.co/324East5A8 pic.twitter.com/NiE3vcIzwt Regen und Hagel in Reutlingen: Glück im Unglück Der Fluss Echaz war im Reutlinger Stadtteil Betzingen kurz übergelaufen - ohne größere Schäden. Die Stadt hatte den Einwohnern trotzdem geraten, Keller und Tiefgaragen zu meiden und auf unnötige Fahrten mit dem Auto zu verzichten. Heftiges Unwetter in Reutlingen: Ist das normal? Ja, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Es handelte sich um eine eher "kleine Gewitterzelle". Ungewöhnlich ist laut DWD-Experte nur, dass es eine Stadt und nicht das freie Land getroffen hat. Auf Wiesen und Äckern wären die Regen- und Hagelmasse deutlich schneller abgeflossen. Das Wetter spielt schon länger verrückt: Süddeutschland Heftige Unwetter ⛈️: ein Toter und mehrere Verletzte Am Montag gab es in Süddeutschland schwere Unwetter. In der Schweiz war es sehr heftig. Dort ist eine Person gestorben. 17:00 Uhr DASDING NEWSZONE - Dein Tag, Dein Update DASDING