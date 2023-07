Heftige Unwetter ⛈️: ein Toter und mehrere Verletzte

Am Montag gab es in Süddeutschland schwere Unwetter. In der Schweiz war es besonders heftig. Dort ist eine Person gestorben.

Für Freiburg und Tübingen gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung am Montag heraus. Im Markgräflerland stürzten durch ein heftiges Gewitter Bäume und Laternen um. In Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) standen einige Straßen unter Wasser. Auch in Sigmaringen und Deggenhausertal (Bodenseekreis) knickten laut Polizei Bäume um. Bei Mössingen (Landkreis Tübingen) wurde geprüft, ob ein Blitzeinschlag einen Brand verursacht hat. In Müllheim wurde sogar eine Person leicht verletzt, weil sie von einem umherfliegenden Bauzaun getroffen wurde.

Auch in den nächsten Tagen können laut DWD Gewitter und Schauer in ganz Deutschland auftreten - bei Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde.

Unwetter in der Schweiz: Mensch von Kran getroffen und getötet

Noch schlimmer war es in der Westschweiz. Dort wurde ein Mensch in seinem Auto von einem Kran getroffen und getötet, außerdem gab es mehrere Verletzte. An einem Flugplatz soll "MeteoSchweiz" eine Böe mit einer Geschwindigkeit von 217 Kilometern pro Stunde gemessen haben.

Aktuell kommt es im Südwesten immer wieder zu extremen Wetterzuständen: